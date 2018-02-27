В столичной подземке прошел рэп-баттл

На станции "Маяковская" сразились известные исполнители рэпа и актеры, все — в образах поэтов прошлого века. Участники битвы читали стихи, подражая Бродскому, Гумилеву, Ахматовой и, конечно, Маяковскому. Каждое выступление было основано на реальных историях и конфликтах поэтов-современников.

Это попытка реконструировать стихотворную дуэль XX века, которая произошла ровно 100 лет назад в Политехническом музее между Маяковским и Северяниным. Тогда победил лирический Северянин, а вот королем нынешней битвы признали Маяковского.