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27 февраля 201822:12

Министр образования пообещала оградить детей от политики
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Дети будут ограждены от участия в политических кампаниях. В этом заверила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".

"Я считаю, что Элла Александровна Памфилова абсолютно права. Официально к нам обращение не поступало, но о нем мы уже знаем, — сказала Васильева. — Я сразу хочу сказать, что у нас есть 34 статья закона "Об образовании", которая исключает участие наших детей в любых политических кампаниях. Это обращение абсолютно своевременно. Все моменты, все возможности поползновения использовать наших детей, конечно, будут исключены, потому что этого делать нельзя".

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости политической агитации в среде школьников. "Нужно поберечь нашу школу, школьников от разного рода политических страстей", — считает она. Соответствующее письмо было направлено главе Минобрнауки Ольге Васильевой.

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