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Конфликт в Сирии 11 минут назад
США называют сирийских террористов, обстреливающих Восточную Гуту, "повстанцами"Читайте нас в Telegram
Перемирие в Восточной Гуте де-факто сорвано. Сегодня боевики обстреляли из миномётов трассу, по которой должны были эвакуировать гражданских. По сути, делают всё возможное, чтобы мирные жители — не могли покинуть зону боевых действий. И остались там, в качестве живого щита.
У западных СМИ — оценка ситуации в Восточной Гуте предсказуемо иная. Вот, скажем, заметка на сайте BBC. "Почти четыреста тысяч человек в осаде правительственных войск". И ни слова про боевиков.
Или вот USA Today: "Последний оплот повстанцев. Трагедия, которую не выразить словами". Именно повстанцев — а не террористов. Акценты — расставлены однозначно. Более того — ангажировали юную Бану Аль-Абед. Ту самую, что во время освобождения Алеппо призывала американцев бомбить сирийских военных и наказать Башара Асада. Видеообращение — подзабытой звезды Twitter. Собрала кучу лайков.
"Всем привет! У меня сообщение для всего мира. В Сирии были убиты 300 человек, в том числе дети. Сегодня я хочу заявить: если мир не поможет детям Сирии, значит мир врал всем нам", — говорит девочка.
Как видно, методичка — та же самая. Можно сказать: классика информационной войны. Плюс — активное участие пресловутых "Белых касок" с новыми видео-постановками на тему химических атак. Ничего нового. Всех собак привычно спускают на официальный Дамаск. Ну и на Москву — видимо, за активное участие в настоящем мирном урегулировании.
Сегодня ситуация в Гуте – крайне напряженная и времени на раздумья практически не осталось – с этим согласились все страны, подписавшие резолюцию Совбеза ООН. Однако действовать пока решили только Россия в сотрудничестве с сирийскими властями.
"В целом ведется достаточно напряженная работа, но, безусловно, здесь вызывает сожаление, что, говоря о ситуации в Восточной Гуте, как правило, наши визави игнорируют бесчинства и ту ситуацию, которую там провоцируют террористы, которые там укрываются и которые держат гражданское население в качестве заложников", — посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.
Восточная Гута в начале гражданской войны была захвачена одной из первых и на сегодняшний день остаётся одним из последних оплотов боевиков в Сирии. Там дислоцируются подразделения сразу нескольких террористических группировок. Несколько недель назад правительственные войска начали активную фазу операции по освобождению города от исламистов.
"И чем сильнее сжималось кольцо вокруг Восточной Гуты, тем террористы чувствовали себя обречённее, и это выразилось в многочисленных ракетных обстрелах Дамаска. Только за вчерашний день террористы выпустили более 30 мин по Дамаску, и есть человеческие жертвы. Россия же предложила боевикам, которые не хотят подохнуть – извините – от бомбёжек и ракетных ударов, выйти из этого региона", — заявил Виктор Баранец, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда".
Свои удары силы сирийской армии после тщательной разведки наносят по огневым точкам террористов в ответ на их обстрелы. А СМИ тем временем продолжают распространять постановочные кадры с последствиями бомбёжек, якобы, снятые в жилых кварталах Гуты.
В российском МИДе посоветовали своим европейским коллегам "максимально тщательно проверять факты" и со своей стороны также попытаться поспособствовать перемирию.
" Хотел бы выразить надежду, что те, кто влияет на оппозиционеров, которые по свидетельству ООН продолжают обстрелы Дамаска, возьмут на себя ответственность с тем, чтобы они смирились с необходимостью выполнять требования Совета Безопасности ООН, то будем смотреть, как это реализуется на практике", — сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.
Все обвинения в адрес Дамаска почти в точности повторяют тот сценарий, который западная пресса пыталась разыграть в ходе освобождения Алеппо. Республиканским войскам тогда тоже хотели приписать гибель сотен детей, обстрелы мечетей, школ и больниц. В итоге – второй по величине сирийский город сейчас восстанавливают, а в свои дома смогли вернуться двести тысяч человек.
Чего не скажешь про Ракку – бывшую столицу боевиков, которую освободили всего на полгода позже Алеппо. Однако сейчас там – реальная угроза гуманитарной катастрофы.
"Город-то, по сути, сравняли с землёй. Да, террористов разбомбили, большинство из них там полегли, но многие ушли из Ракки. По нашим данным, на улицах лежат трупы, никто их не убирает, эпидемиологическая обстановка очень тяжёлая: воды нет, канализации нет", — отметил Лавров.
Москва предложила отправить в Ракку представителей ООН, или Красного Креста, чтобы они смогли оценить масштабы бедствий. Но так называемая коалиция, возглавляемая США, которая и разбомбила город, не спешит представить миру плоды своих трудов.
"Если это увидят мировые СМИ, общественные организации, несмотря на то, что многие из них поддерживают американцев и много лет выступают против законного правительства Башара Асада, они увидят, кто на самом деле поддерживает террористов, а кто с ними борется. Поэтому американцы боятся правды и никого не пускают в Ракку", — считает Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС.
Резолюция СБ ООН № 2401, кстати, призывает решать гуманитарные проблемы на всей территории Сирии. Касается это и лагеря беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией. По некоторым оценкам там застряли около 60 тысяч человек. Стихийное поселение контролируют США. Покидать его запрещено. Да и посторонним – вход воспрещён.
"На другом краю этого самого лагеря готовят террористов к новым атакам. И там, где американцы шастают в этих рядах террористов и подвозят им продовольствие, боеприпасы и оружие, там гуманитарной катастрофы нет. Гуманитарная катастрофа в этом лагере есть с той стороны, где живут мирные люди, которым не хватает воды, одеял, медикаментов", — объяснил Баранец.
Освобождение Гуты – станет не только стратегической, но и важной политической победой для Дамаска, уверены эксперты. Поэтому и попытки очернить правительственные войска в последнее время в западной прессе стали появляться всё чаще.
В Москве, в свою очередь призвали международную коалицию если не помочь в борьбе оставшимися в Сирии террористами, то хотя бы не мешать обеспечивать прохождение гуманитарных коридоров.
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