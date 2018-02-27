Перепутали в роддоме: соседки по палате 40 лет воспитывали не своих дочек

Перепутали в роддоме: соседки по палате 40 лет воспитывали не своих дочекЧитайте нас в Telegram
В Пермском крае две семьи обнаружили, что их детей перепутали в роддоме. Причем, подмена случилась 40 лет назад. Провинились акушеры больницы поселка Пожва. Причем, одна из матерей ошибку что называется "сердцем чуяла" все эти годы. Но доказать смогла только сейчас. Теперь семьи собираются судиться. Найти конкретного виновного не надеются, а вот на моральную компенсацию рассчитывают немалую. 40 лет в чужой семье российскому суду еще не приходилось оценивать, а вот случай, когда ошибка роддома обнаружилась через три десятилетия, в практике есть. Екатерина Туганова из Челябинска сейчас требует 10 миллионов рублей за то, что ее отдали на воспитание в чужую семью, тогда как родные родители увезли в Башкирию другого младенца. Для той девушки, что попала в башкирскую семью, все закончилось трагично: отец посчитал, что в непривычной внешности ребенка виновен сосед, и пошел на убийство. В итоге девочка выросла в детском доме. В Пермском крае семьи так же непросто пережили подмену.
В этой истории главное – детали. Еще беременной Римме Швецовой врачи говорили: у вашей дочери будет такое же пятнышко на лице, как у старшего ребенка. Когда взяла на руки новорожденную, родинки не нашла. Конечно, врачи могли и ошибиться, но Римма почувствовала, что что-то не так. Бирок в Пожвинской участковой больнице в тот день, 7 марта 78-го, младенцам не вешали.
В семье начались скандалы. Позже Римма Павловна с мужем пришли к Татьяне Савельевой. Женщине, с которой познакомилась в больнице и рожала в один день. Римма Швецова заметила: ее дочь похожа на супруга соседки по палате. На этом разошлись — ДНК-тестов тогда не делали. На то, что дети не похожи на родителей, внимания особенно не обращали.
Юлия Савельева вспоминает: вместе посмотрели фотографии, поняли, что родные люди. Как жили раньше, так и будем, рассказывает Юлия Ивановна, но от возмещения морального ущерба не откажется. Тем более дочь, которую женщина воспитала, долго приходила в себя. "Ступор был такой — не поверила, — признается Татьяна Савельева. — Потом так резко истерика и все началось. Знает обо всем этом мой муж Миша, что здесь происходило, когда я узнала. Я думала: вот она нашла свою дочку и скажет, что я все. Страшно было до ужаса".
В Минздраве Пермского края об этой истории узнали от журналистов. Там поясняют: установить факт ошибки спустя 40 лет практически невозможно. Тем не менее, женщины подали в суд. Юристы объясняют: компенсация в этом случае возможна. Но если суд удовлетворит иск женщин, кто будет выплачивать деньги?
Акушерок, которые работали в тот день, сейчас, возможно, уже и нет в живых, хотя по закону возмещать ущерб должна сама больница. Юристы оценивают, что вероятнее всего, компенсацию выплатит правительство Пермского края. Это подтверждают и адвокаты.
Может ли такое случиться сегодня? Эксперты уверяют: в современном акушерстве такое почти невозможно. Раньше несколько женщин рожали в одном зале, сейчас – в отдельном блоке. Еще два десятка лет назад детей уносили после родов, сейчас в большинстве роддомов мамы лежат с новорожденными в одной палате, если нет противопоказаний врача. А вместо бирок — пластиковый не снимаемый браслет.
Когда и сама медицина, и подход к пациенту были другими, случаи с подменой детей встречались чаще. 11 лет назад в Орловской области из-за ошибки акушеров девочку, которая родилась в православной семье, воспитали как мусульманку. 5 лет назад детей подменили в роддоме в Набережных Челнах: вернуть младенцев биологическим родителям удалось только через три месяца. Похожее случалось в Штатах, Канаде, Японии. В этот раз повезло: у истории в Пермском крае – хороший финал. Как говорят сами мамы, теперь у них — по две дочки.
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