КХЛ. "Локомотив" переиграл "Спартак", "Йокерит" сильнее СКА

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подходит к завершению. В одном из центральных поединков игрового дня ярославский "Локомотив" на выезде смог добиться победы над московским "Спартаком" со счетом 2:0. В составе железнодорожников забивали Павел Красковский и Илья Любушкин. После гостевого успеха подопечные Дмитрия Квартального с 99 очками продолжают занимать 4-ю строчку в Западной конференции, спартаковцы с 82-мя – на 7-м месте.

В Хельсинки местный "Йокерит" принимал питерский СКА. Примечательно, что в первые десять минут финский клуб пропустил две шайбы, но смог не только отыграться, но и одержать победу со счетом 5:3. Победа "джокеров" позволила им набрать 103 очка и сохранить за собой третью строчку. Поражение же питерцев не повлияло на их турнирное положение – со 136-ю баллами действующий обладатель Кубка Гагарина уже думает, скорее, о плей-офф.

В отличие от поединка в Финляндии важную с точки зрения турнирной таблицы победу одержала череповецкая "Северсталь". Подопечные Александра Гулявцева гостили в Москве у ЦСКА и первыми пропустили от "армейцев", но в ответ поразили ворота Ларса Юханссона четырежды, в итоге праздновав успех со счетом 4:1. Самым результативным в составе победителей стал Юрий Трубачев, который набрал 3 (2+1) очка.

После этой победы череповчане смогли вернуться в зону плей-офф, вытеснив оттуда московское "Динамо".

В остальных играх "Нефтехимик" крупно уступил "Ладе" (0:4), подольский "Витязь" на своем льду оказался сильнее "Слована" (5:3), а в динамовском дерби минчане переиграли рижан (5:3).