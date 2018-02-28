СКА назвал перевод Шипачева в фарм-клуб формальностью

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга объяснил решение о переводе нападающего Вадима Шипачева в свой фарм-клуб. По словам представителя пресс-службы "армейцев", это объясняется предоставленным отдыхом всем олимпийцам.

"Перевод Шипачева в фарм-клуб – технический момент, который связан с заявкой на игру с "Йокеритом", — приводит заявление клуба ТАСС. – Это просто формальность и хоккеист не будет выступать за "СКА-Нева". Суть такого решения заключается в том, что в матче против "Йокерита" играет основная команда, а многим олимпийцам предоставлен отдых и клуб вносит в заявку ряд игроков из фарм-клуба. Поэтому Шипачева пришлось убрать из заявки, чтобы была возможность внести туда других игроков. Пока отдых Вадиму предоставлен на одну игру".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Шипачев переведен в клуб из ВХЛ, в то время как вместо него привлечены Михаил Тихонов и Денис Орлович-Грудков.