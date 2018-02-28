Украинский олимпиец не придал объятиям с россиянином политического значения

Украинский олимпиец Александр Абраменко прокомментировал момент на Олимпийских играх, когда он во время церемонии награждения обернул флагом Украины российского спортсмена Илью Бурова. По словам Абраменко, в этом жесте не стоит просматривать политический момент.

"Мы, спортсмены, между собой говорим только о спорте, никогда не затрагивая политическую тему, — приводит слова украинца РИА Новости. – Я знаю много лет своих коллег, в том числе и из России, мы дружим и никогда друг друга не обижаем. Я обернул Илью украинским флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой и никаких политических моментов искать здесь не стоит".

Напомним, что на соревнованиях в дисциплине лыжная акробатика Абраменко стал олимпийским чемпионом, в то время как Буров завоевал бронзовую медаль. Серебро досталось китайцу Цзя Цзунъяну.