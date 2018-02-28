"Зверь с Востока" засыпает Европу снегом

Десять человек погибли в Европе из-за сильных морозов. Об этом сообщает издание Le Figaro. Особенно сложная ситуация в Великобритании. Там синоптики обещают до 40 сантиметров снега. В стране транспортный коллапс: отменили сотни поездов и десятки авиарейсов.

Проблемы с транспортом и в Италии, передает "Россия 24". В Неаполе закрыли аэропорт. До этого в регионе Кампанья снега не было более 50 лет. В некоторых частях страны столбик термометра опустился до минус 35 градусов.

Не лучше ситуация и во Франции. Замело Лазурный Берег. В стране объявили чрезвычайное положение.

Аномально холодная погода сейчас зафиксирована и в других странах Центральной и Восточной Европы. Морозы пришли туда из Сибири. В СМИ антициклон назвали "Зверем с Востока".