Голы Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Оттавой" в НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялись матчи очередного игрового дня. "Вашингтон Кэпитэлз" на своем льду одержал победу над "Оттавой Сенаторз". Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу "кэпз".

Победу столичному клубу принес российский нападающий Евгений Кузнецов, который благодаря двум забитым шайбам в ворота "сенаторов" принес победу своему клубу. Всего же в активе россиянина 61 результативный балл (19+42). Также помимо Кузнецова в составе победителей отличился Том Уилсон, в у проигравших забивали Майк Хоффман и Эрик Карлссон.

В еще одной встрече "Нью-Джерси Дэвилз" на выезде с аналогичным счетом переиграл "Питтсбург Пингвинз" (3:2). В составе "пингвинов" 20 минут 51 секунду отыграл россиянин Евгений Малкин, однако результативными действиями он не отличился – за "Питтсбург" забивали Сидни Кросби и Мэтт Ханвик. У "дьяволов" авторами заброшенных шайб становились Кайл Палмьери, Тейлор Холл и Стефан Ноэсен.

В еще двух матчах победитель противостояния определился в овертаймах – "Бостон Брюинз" оказался сильнее "Каролина Харрикейнз" (4:3), а "Флорида Пантерз" переиграл "Торонто Мэйпл Лифз" (3:2).