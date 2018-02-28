За 2017 год в мире стало на 437 миллиардеров больше

Число миллиардеров во всем мире в 2017 году выросло на 437 человек и достигло 2 тысяч 694, это стало новым рекордом.

Об этом передает ТАСС, со ссылкой на отчет исследовательской организации Hurun Research Institute, ежегодно составляющей писок самых богатых людей планеты.

Самым состоятельным землянином признан руководитель и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос, чье состояние насчитывает 123 миллиарда долларов. За ним следует американский бизнесмен, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 102 миллиардами долларов. На третьем месте — основатель компании Microsoft Билл Гейтс, у которого 90 миллиардов долларов.

Четвертую строчку занимает создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, чье состояние насчитывает 79 миллиардов долларов.

В десятку мультимиллиардеров также вошел экс-мэр Нью-Йорка, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг (49 миллиардов долларов).

По количеству проживающих в стране долларовых миллиардеров лидирует Китай – 819 человек, что на 210 больше, чем год назад. Для сравнения, в Америке таковых насчитывается 571 человек.

На долю КНР и США приходится более половины всех миллиардеров в мире. В так называемой столице миллиардеров, Пекине, их насчитывается 131, а в Нью-Йорке — 92.

Самым богатым китайцем и одновременно, самым состоятельным жителем Азии, назван основатель телекоммуникационной компании Tencent 46-летний Ма Хуатэн, заработавший 47 миллиардов долларов.

На третье место среди других стран вышла Индия – там проживает 131 миллиардер, на четвертом месте идет Великобритания (118 миллиардеров), на пятом — Германия с 114 миллиардерами.

Россия занимает седьмую строчку рейтинга: в стране в настоящий момент проживает 71 миллиардер, при этом в Москве их — 62 человека. Их общее состояние оценивается в 318 миллиардов долларов.

Самым богатым россиянином Hurun Research Institute признала главу "Северстали" Алексея Мордашева с состоянием в 20 миллиардов долларов.

Женщины составляют 15% всех миллиардеров планеты, их доля осталась на уровне 2017 года, хотя число увеличилось с 152 до 184. Самой богатой дамой в мире остается 68-летняя дочь основателя сети универсамов Wal-Mart и наследница крупнейшей торговой корпорации Элис Уолтон с состоянием в 48 миллиардов долларов.