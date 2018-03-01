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Общественный транспорт будущего 42 минуты назад

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1 марта 201810:25 Юлия Воробьёва

Virgin Hyperloop One представила первый прототип пассажирской капсулы

В рамках Недели инноваций ОАЭ компания Virgin Hyperloop One представила в Дубае первый полномасштабный прототип пассажирской капсулы.
Фото HyperloopOne.

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В 2012 году основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потряс мир очередной гениальной идеей: он представил концепцию невероятной транспортной системы Hyperloop ("Гиперпетля"). К созданию "ваккумных" поездов будущего почти сразу же приступило несколько компаний. 

Hyperloop Transportation Technologies анонсировала запуск первой "Гиперпетли" в 2019 году и уже приступила к созданию первой пассажирской капсулы. Вторая компания, Hyperloop One, представила дизайн капсул и станций ещё в 2016 году, тогда же объявила о создании линии Дубай – Абу-Даби, а ещё испытала "гиперпетлю" в условиях, прпиближенных к реальным.

Проект получил немалую интеллектуальную и финансовую помощь осенью 2017 года, когда Hyperloop One объединилась с ещё одним транспортным гигантом — холдингом Virgin Group Ричарда Брэнсона (компания известна, в том числе печально, своими разработками в сфере космического туризма). Амбициозный предприниматель уже успел расширить проект и договорился о строительстве ещё одной Hyperloop-трассы в Индии. 

Теперь же в рамках Недели инноваций ОАЭ (UAE Innovation Week) инженеры Virgin Hyperloop One совместно с дубайским дорожно-транспортным ведомством представили первый полномасштабный прототип пассажирской капсулы.

Разработчики отмечают, что капсула внутри больше похожа на бизнес-класс самолёта, чем на салон в общественном транспорте. Пассажиров ожидает очень просторная кабина, с удобными сидинеями и дополнительным пространством для ног, в которой можно стоять в полный рост и свободно перемещаться. А в подлокотники инженеры встроили сенсорные экраны. Предполагается, что пассажиры смогут бронировать разные типы этих капсул, подходящие для отдыха, работы или встреч. 

Первый в мире маршрут "Гиперпетли" будет проложен между Дубаем и Абу-Даби, причём путешествие на 139 километров займёт каких-то 12 минут (для сравнения: поездка на машине по тому же маршруту займёт примерно полтора часа). По данным специалистов, сегодня по этому маршруту проезжает более четырёх тысяч автомобилей, и запуск сверхбыстрого поезда поможет разгрузить трассы, а также сэкономить на сокращении потерь рабочего времени 800 миллионов долларов США. 

Кроме того, Virgin Hyperloop One планирует расширить сеть и соединить больше городов, включая  Кувейт и Джидду в Саудовской Аравии и Маскат в Омане. 

Напомним, что высокоскоростная транспортная система Hyperloop предполагает создание труб, по которым будут перемещаться пассажирские или грузовые капсулы, разгоняемые линейными двигателями. При этом в трубах будет поддерживаться очень низкое давление, благодаря чему капсулы практически не будут испытывать встречное сопротивление воздуха. Это позволит транспорту разгоняться до крайне высоких скоростей — порядка 1200 километров в час.

Добавим, что ранее в Нидерландах открылся центр по испытанию технологии Hyperloop

Также инновационной технологией заинтересовались и в России: проект Hyperloop может стать настоящим Шёлковым путём 21 века

 

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