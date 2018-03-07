Воин, философ, путешественник: в Третьяковке покажут все грани творчества Верещагина

Воин, философ, путешественник: в Третьяковке покажут все грани творчества ВерещагинаЧитайте нас в Telegram
7 марта в здании Третьяковской галереи на Крымском валу открывается масштабная ретроспектива лучших работ выдающегося русского художника и путешественника Василия Верещагина.
Зрители увидят около 180 живописных и 120 графических произведений мастера, а также предметы декоративно-прикладного искусства, архивные документы, фотографии. Основой экспозиции станут работы из собрания Третьяковской галереи, а дополнят их картины из Русского музея, Эрмитажа, собраний Новгорода, Вологды, Ярославля, Казани, Иванова, Серпухова, Череповца, Перми – всего в создании экспозиции поучаствовали 19 российских и один зарубежный музей, а также четыре частные коллекции. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ, который уже много лет сотрудничает с Третьяковкой и поддерживает многие уникальные проекты галереи.
Задача ретроспективы – раскрыть публике уникальную личность художника: воина и пацифиста, историка и философа, путешественника и страстного исследователя новых для него географических ландшафтов, стран и людей.
Для Верещагина как будто никогда не существовало границ: он жил в Петербурге, Ташкенте, Мюнхене, Париже, в конце жизни — в Москве. Предпринимал длительные путешествия на Кавказ и в Туркестан, в Индию и Палестину, по Европе и России, на Филиппины и Кубу, в Америку и Японию. Как офицер принимал участие во всех военных действиях, которые вела русская армия, и в Средней Азии, и на Балканах, и в Японии. Видел войну вблизи и без прикрас. Видел людей, которые терпели неимоверные страдания и лишения, принося себя жертву великим победам. Именно они – безымянные герои сражений – и заняли основное место на его полотнах.
Верещагина часто называют художником-баталистом. Но на его холстах мы не увидим глянцевых победных сцен, ярких образов героев-победителей и жалких побежденных. Он сумел кардинально трансформировать жанр батальной картины, показав зрителям повседневные негероические ужасы войны.
"Я задумал наблюдать войну в различных видах и передать это правдиво. Факты, перенесенные на холст без прикрас, должны красноречиво говорить сами за себя", — писал художник.
Василий Верещагин был уверен, что невозможно передать состояние войны, не прочувствовав самому дух атаки, не испытав ранений, голода, восторга победы и горечи поражения. В 1868 году в Самарканде он проходит первое боевое крещение, выдерживая вместе с небольшой группой русских солдат осаду города против ополчившихся местных жителей. Верещагин настолько ярко проявляет себя при обороне крепости, что командование присуждает ему орден Святого Георгия IV степени. Потом было участие в русско-турецкой войне, где он получил серьезное ранение (шальная пуля попала в бедро, вызвав гангрену), и в русско-японской войне, которая и стала для Верещагина роковой.
На выставке в Третьяковской галерее произведения художника будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестанская, Балканская, Индийская, "Русский Север" и Японская. А цикл "Трилогия казней" и "Палестинская серия" станут особыми разделами экспозиции. За сохранение целостности каждой серии еще при жизни ратовал сам мастер.
Так что же хотел сказать миру художник, всю жизнь самоотверженно изображавший войну, которую ненавидел всем сердцем?
"Одни распространяют идеи мира своим увлекательным могучим словом, другие выставляют в защиту ее разные аргументы, религиозные, экономические и другие, а я проповедую то же посредством красок", — писал Верещагин о своем творчестве.
Одно из самых известных полотен мастера, венчающее его творчество — "Апофеоз войны". Взору зрителей открывается страшная пирамида из черепов на фоне выжженного сада и руин города — все, что осталось от некогда цветущего края. Эти останки принадлежат не только солдатам: здесь и старики, и женщины, и дети. Война касается всех и уничтожает всех, заявляет художник, посвятивший эту работу всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим.
Многие современники Верещагина были не согласны с такой жесткой позицией, его часто критиковали. Однако он никогда не склонялся на просьбы и увещевания, исходили ли они от властей, от критиков или от публики, и не писал по заказу.
"Каждая моя картина должна что-либо сказать, по крайней мере только для этого я их и пишу", — говорил художник. Этому принципу Верещагин оставался верным всю жизнь.
Прикоснуться к миру великого художника и совершить удивительное путешествие по странам, народам и судьбам можно с 7 марта по 15 июля в выставочных залах Новой Третьяковки на Крымском валу.
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