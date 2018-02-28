Продавцы смертельного "Боярышника" отправились в колонию

Владелица одной из торговых точек в Иркутске Елена Бакотина и продавец Олеся Вегера признаны виновными в продаже ядовитой настойки "Боярышник", от употребления которой умерли 8 человек в декабре 2016 года. Бакотина проведет в исправительной колонии 4 года, Вегера – три.

В конце 2016 года обвиняемые купили спиртосодержащую жидкость, фактически являющуюся метиловым спиртом, и продали ее неопределенному количеству людей под видом косметической продукции с маркировкой "Боярышника".

В настоящий момент продолжается расследование в отношении еще 12 обвиняемых, причастных к сбыту смертельного "Боярышника".