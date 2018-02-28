"Морда" и "каналья": Качиньскому сделали замечания за непарламентские выражения

Комиссия по депутатской этике парламента Польши сделала замечание лидеру правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярославу Качиньскому за то, что в своем выступлении в Сейме он допустил ругательства "предательская морда" и "каналья".

Как передает ТАСС, об этом сообщило Польское агентство печати.

Ход разбирательству дал лидер оппозиционной партии "Новочесна" Рышард Петру, который подал в комиссию жалобу на Качиньского еще в июле.

Его недовольство вызвало заявление Качиньского, который обращаясь к оппозиционным депутатам Сейма, упомянувшего его брата Леха, президента Польши, погибшего в авиационной катастрофе под Смоленском, сказал: "Я знаю, что вы боитесь правды. Но не вытирайте свои предательские морды именем моего брата. Вы уничтожали его, убили его, вы — канальи".

Замечание комиссии по этики Качиньский прокомментировал так – он всего лишь ответил на жестокие нападки оппозиции, которые более двух лет в Сейме преследуют его и его сторонников.