Дмитрий Медведев вручил олимпийцам ключи от автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил чемпионам и призерам недавно завершившейся в Пхенчхане Олимпиады, ключи от автомобилей. Спортсменам подарены автомобили BMW, собранные на территории России.

Чемпионы, серебряные и бронзовые призеры Олимпийских игр получили в награду BMW моделей Х6, Х5 и X4 за золотые, серебряные и бронзовые медали соответственно. Автомобили были предоставлены Фондом поддержки спорта. Олимпийцы награждены не только автомобилями, но и денежными призами в размере, который сопоставим с государственными призовыми выплатами.

Завоевавшая две серебряных награды фигуристка Евгения Медведева намерена отдать машину родителям. Также собирается поступить и бронзовый призер в лыжных гонках Наталья Непряева.