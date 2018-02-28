Пожар в Ногинске стал следствием короткого замыкания

В пресс-службе МЧС назвали причину возгорания в психиатрической лечебнице Ногинска. "На третьем этаже дома 12 по улице 8-го марта произошло короткое замыкание в подсобном помещении. Возгорание ликвидировано", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональной пресс-службе МЧС.

Сообщение о задымлении в медицинском учреждении поступило в 20:43, персонал оперативно организовал перевод пациентов в безопасное место. В результате пожара никто из 60 человек не пострадал.