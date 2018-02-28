В Петербурге задержан стрелок, ранивший людей в автомобиле

Полицейский в Петербурге обезоружил мужчину, ранившего двух человек, находившихся в автомобиле, который столкнулся с машиной его жены.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал представитель регионального главка ГИБДД.

По его словам, события развивались следующим образом — под Володарским мостом в центре Петербурга произошла авария. В одном из автомобилей находилась женщина, которая позвонила мужу, тот прибежал на место аварии с ружьем и с ходу открыл стрельбу по людям, находившимся внутри Volvo, второго участника ДТП.

В итоге два человека были ранены.

После этого на место происшествия быстро прибыл заместитель начальника уголовного розыска Невского района, который потребовал от стрелка положить ружьё. После этого полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух.

Когда и это не подействовало, он открыл огонь на поражение и ранил преступника. После чего обезоружил.

В настоящий момент и стрелок и его жертвы доставлены в больницу, полицейский не пострадал.