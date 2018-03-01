Портрет кисти Пабло Пикассо продан за почти $70 млн

В среду, 28 февраля, на торгах лондонского аукционного дома Sotheby's была продана за 49,8 миллиона фунтов стерлингов (69,4 миллиона долларов) картина кисти Пабло Пикассо "Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)".

Портрет был написан в 1937 году, на нем изображена подруга, натурщица и муза Пикассо, которая за два года до этого родила художнику дочь Майю, напоминает ТАСС.

Предпродажная демонстрация портрета Марии-Терезы Вальтер потенциальным покупателям прошла в Гонконге, Тайбэе и Нью-Йорке, а с 22 февраля полотно было выставлено в Лондоне.

За два дня до продажи портрета две работы Пикассо — "Мушкетер и сидящая обнаженная" и "Фигура" — первенствовали сразу на двух торгах аукционного дома Christie's. Первая была приобретена за 13,7 миллиона фунтов стерлингов, вторая — за 8,3 миллиона.