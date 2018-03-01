Жильцы вспыхнувшей пятиэтажки в Раменском прыгали с балконов, спасаясь от огня

Два человека погибли, еще 11 получили ожоги и травмы в результате пожара в пятиэтажном доме в подмосковном Раменском. Люди, как свидетельствует сделанная очевидцем запись, до прибытия пожарных вынуждены были прыгать с балкона третьего этажа, спасая свои жизни.

По предварительной версии, около 07:30 в одной из квартир дома 5 на улице Кирова взорвался газовый баллон. Ударной волной были повреждены пять квартир, вспыхнул огонь, который быстро начал распространяться. Отрезанные от выхода люди бросились на балкон, спасая по пути деньги и документы. Пламя подступало, так что им ничего не оставалось, как прыгать вниз, где их ловили выбежавшие на улицу мужчины.

"У пострадавших ожоги первой-второй степени, также признаки отравления газом. По оценкам медиков, у всех состояние средней тяжести", — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По последним данным, жертвами пожара, который потушили спустя примерно 40 минут, стали два человека.