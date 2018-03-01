Российский истребитель пятого поколения прошел испытание Сирией

Российский истребитель пятого поколения Су-57 успешно завершил двухдневные испытания в Сирийской Республике. Новейшие боевые машины были там не одни, их сопровождали самолеты-лаборатории. Они следили за поведением Су-57 в воздухе и применением оружия, пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Прокомментировал глава военного ведомства и появление спутниковых снимков, где якобы видна пара перспективных истребителей, стоящих рядом. По его мнению, эти фото далеки от истины, так как Су-57 всегда были спрятаны в специальных ангарах, причем в разных.

Также Сергей Шойгу объявил, что испытания боевых машин могут быть закончены уже в этом году, что станет "сюрпризом для наших коллег".

Напомним, российские истребители пятого поколения Су-57 были замечены в Сирии 21 февраля. Один из пользователей микроблога Twitter разместил видео посадки пары перспективных боевых самолетов на авиабазе Хмеймим.