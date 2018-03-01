Путин рассказал о новых видах оружия, которого больше нет ни у кого в мире

Президентское послание было зачитано не в Кремле, а в Манеже. Это произошло впервые. И не только потому, что приглашенных было больше, чем обычно, но еще и потому, что выступление сопровождалось инфографикой и видеокадрами. То, что было на этих кадрах, сейчас обсуждает без преувеличения весь мир — как наглядную иллюстрацию слов президента о том, что России необходим технологический прорыв. И что во многих сферах этот прорыв уже произошел.

Отныне у страны есть принципиально новые виды стратегических вооружений, которые делают бесполезными существующие сейчас за рубежом системы обороны. Прежде всего, широко обсуждаемую американскую ПРО.

Россия уже обладает оружием, которое никто прежде не создавал. Российские ученые и конструкторы смогли разработать и воплотить в металле ядерный ракетный двигатель. Первые испытания успешно прошли в конце прошлого года. И это самая настоящая техническая революция. Графика, которая была подготовлена к этому выступлению Путина, показывает, как работает новое русское оружие.

"Состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний, позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", — рассказал Путин.

Причем, ракета движется к цели по небаллистической траектории. Что не просто усложнит ее перехват, а сделает его просто невозможным.

"При этом обеспечили в десятки раз, в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО", — констатировал президент России.

В ракетные войска стратегического назначения скоро начнут поступать новые комплексы с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Сейчас как раз началась активная фаза испытаний. Но уже ясно, что "Сармат" станет даже еще более грозным, чем знаменитый "Воевода". От которого так никто и не смог создать защиты. "Сармат" — во всем смыслах неуязвим и противостоять его разящему удару будет невозможно.

"Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе, гиперзвуковых. И самыми современными системами преодолениями ПРО, высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки. У новой системы ограничение по дальности практически нет. Он способен атаковать цели, как через Северный, так и через Южный полюс. "Сармат" — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха", — проинформировал общественность глава государства.

Есть у России и гиперзвуковое оружие, о создании которого еще совсем недавно говорили в сослагательном наклонении. Но теперь вот авиационный комплекс "Кинжал" готов встать на боевое дежурство.

"Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолетоносителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды", — отметил Владимир Путин.

"С 1 декабря прошлого года первое авиационное формирование, оснащенное авиационным ракетным комплексом "Кинжал" приступило к несению опытно-боевого дежурства, в ходе которого отрабатывается основа его боевого применения. Наличие комплекса "Кинжал", существенно расширяет возможности воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны", — рассказал Сергей Суровикин, главком Военно-космических сил РФ.

К принципиально новым видам вооружений следует отнести "Авангард" — ракетный комплекс с управляемым крылатым блоком. К своей цели эта ракета мчится на скорости в 20 раз превышающей скорость звука.

"На вооружении российской армии ракетных войск стратегического назначения будут поставлены новейшие технические комплексы, которые в состоянии поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого маневра, как по высоте, так и по курсу. Таких систем вооружения в данный момент нет ни у одной страны мира. От существующих типов боевого оснащения эта системы отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающее число маха более, чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование как боковое, причем на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели, как метеорит, как горящий шар, как огненный шар, температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется". – проинформировал мировую общественность президент РФ.

Иными словами, в России создано самое современное оружие, которое способно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. То, что сегодня и создается силами НАТО в Польше и Румынии, на Аляске. И то, что предполагают создать американцы в Южной Корее и Японии.

"Это зонтик, который предполагает противоракетную оборону, этот зонтик, ну, получается, дырявый. Дырявый, и он не совсем зонтик. Я не знаю, зачем за такие деньги приобретать дырявый зонтик. Признательны президенту за высокую оценку работы и министерства обороны, наших офицеров. Ну и, безусловно, присоединяемся к словам благодарности нашей науке, нашей промышленности, которая смогла не только сохраниться и выжить, что называется, но и давать такие результаты, результаты, которые действительно позволяют нам сегодня уже обладать оружием, которое превосходит, ну, практически такого оружия нет ни у кого", — сообщил Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

Военно-морской флот тоже готовится к освоению новых систем. Беспилотный подводный аппарат сможет выполнять боевые задачи, не подвергая риску экипаж.

"Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе, авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. В декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты, и при этом сверхвысокую энерговооруженность. При объёме в 100 раз меньше чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньше время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность", — информировал руководитель страны.

"Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами", — отрапортовал Владимир Королёв, главком ВМФ РФ.

А вот о лазерном оружейном комплексе Путин говорит совсем кратко. И показывает всего несколько кадров. Все его тактико-технические засекречены.

"С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время, но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности".

За последние пять лет в десятки раз выросло количество крылатых ракет и средств их доставки. Оснащенность современными образцами вооружений и военной техники приближается к 60 %.

Но, конечно, каким бы совершенным не было оружие, без человека это просто железо.

"В России создана современная с учетом огромности нашей территории компактная высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, оружие, даже самое современное рано или поздно появится в других армиях мира, это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом, таких людей таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда", — заявил Путин.

Российская армия становится всё более профессиональной. Сейчас количество контрактников уже в полтора раза превышает количество военнослужащих срочной службы.

Но мы никому не угрожаем, президент делает на этом акцент, мы лишь хотим, чтобы Запад услышал предупреждения России о нарушении международного стратегического баланса и прислушался к ним.