Тушение теплохода на Москве-реке осложнялось отсутствием воды

Тушение пожара на теплоходе на Нагатинской набережной в Москве на начальном этапе осложнялось удаленностью источников воды и кабельной сетью.

Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

По его словам, водоисточники находятся на удалении полутора километров, и поэтому пожарным пришлось для подачи воды установить на водоем насосную станцию, проделав во льду прорубь.

Осложняло тушение и то, что рядом с очагом возгорания находится кабельная сеть освещения, которая была под напряжением и могла быть опасна для личного состава. Сейчас она отключена.

К месту ЧП подошел противопожарный корабль "Полковник Чернышев", на котором будут подаваться лафетные стволы и водомеханическая пена.

По словам Денисова сигнал о пожаре прогулочного теплохода "Нерей" поступил в 19 часов 38 минут. Через 8 минут на место пожара прибыли первые спасательные подразделения.

Сейчас площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. На месте происшествия работают более 100 человек и 30 единиц техники.

"Нерей" представляет собой трехпалубное судно, построенное в 1963 году.