США установили пошлины на импорт стали и алюминия

США на следующей неделе введут пошлины на импорт стали и алюминия. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп на встрече с металлургами. Размер пошлин составит 25 процентов для стали и 10 процентов — для алюминия. Они будет касаться всех, кто экспортирует эту продукцию в Штаты.

В том числе они коснутся и российских предприятий, в первую очередь — производители труб: НЛМК, ТМК и "Евраз", заявили в Минпромторге. Переориентировать поставки на другие рынки, считают там, быстро будет невозможно, и Москва намерена оспорить введение пошлин в суде ВТО. О принятии ответных мер в отношении США также заявили Европа и Канада.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже заявил, что действия администрации Трампа наносят ущерб экономике Евросоюза и добавил, что ЕС будет "реагировать решительно и соразмерно". Об ответных мерах заявила и непосредственный сосед США, Канада. На Канаду приходится около 9 процентов импорта алюминия в США, сообщает телеканал "Россия 24".

Негативно воспринял сообщения и американский рынок акций. Основные фондовые индексы потеряли в среднем около 1,5 процента. Инвесторы с тревогой оценивают перспективы роста затрат американских компаний, а также возможные ответные меры.