В Восточной Гуте началась гуманитарная пауза. Еда и вода у мирных жителей на исходе

В Восточной Гуте началась гуманитарная пауза. Еда и вода у мирных жителей на исходеЧитайте нас в Telegram
В пригороде Дамаска началась четвертая по счету гуманитарная пауза. С девяти утра до двух дня по местному времени мирные жители могут покинуть осажденный террористами район. Как заявили в Центре по примирению враждующих сторон, в Восточной Гуте заканчивается еда, вода, нет электричества и медицинской помощи. На оставшиеся припасы боевики взвинтили цены в десять раз, пишет агентство РИА Новости.
Российские военные говорят, что люди пытаются подкупить террористов, чтобы те дали выйти из района, однако бандиты не соглашаются даже на это. Мирные жители впадают в отчаяние. Многие уже готовы есть бродячих животных.
Гуманитарные паузы начались со вторника. Каждый день беженцы пытаются покинуть Восточную Гуту. Однако никому пока выйти не удалось. Три дня подряд боевики обстреливают коридор из минометов и стрелкового оружия.
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