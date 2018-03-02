"Газпром" расторгнет контракты с "Нафтогазом" через суд

"Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. Об этом сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", — пояснил Миллер.

Как уточняет ТАСС, арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", — отреагировал на это руководитель "Газпрома".

По данным "Интерфакса", "Нафтогаз" не получал от "Газпрома" документов о планах расторгнуть контракты. Известно также, что "Нафтогаз" подписал с польской PGNiG срочный контракт на поставки 60 миллионов кубометров газа.

В свою очередь, Евросоюз выразил обеспокоенность вопросом транзита российского газа в сообщество из-за разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом".