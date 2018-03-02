Экологическая реформа: Красноярск избавляется от "черного неба"

В Красноярском крае приступили к реализации глобальной экологической программы. Среди ее главных целей — борьба с черным снегом. О нем упомянул Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Первый шагом программы станет модернизация местной ТЭЦ. Сегодня команду к ее старту дал министр экологии и природопользования Сергей Донской. Как будет проходить модернизация и что в итоге изменится?

- К демонтажу трубы приступить!

Команда о начале модернизации старейшей в Красноярске ТЭЦ поступает на высоту 105 метров. Теперь вот так — кирпич за кирпичиком — рабочие будут разбирать трубу, которая окутывала дымом ближайшие окрестности. На освободившейся площадке будут монтировать новое очистное оборудование. Итогом модернизации Красноярской ТЭЦ-1 должно стать снижение общего объема выбросов на четверть.

"В послании президента прозвучало, что все основные загрязнители – это 300 предприятий, которые дают 80 процентов выбросов — должны к 2019 году приступить к модернизации", — заявил министр экологии и природопользования РФ Сергей Донской.

За чистый воздух вокруг станции будут отвечать новые электрические фильтры, а на месте старых низких труб вырастет одна. Ее высоту рассчитали так, чтобы остатки вредных веществ рассеивались далеко за пределами города. Строить придется трубу почти под 300 метров. При этом останавливать работу станции нельзя. Теплом и электричеством она снабжает почти треть Красноярска.

"Мы предлагаем городу программу замещения грязных и неэффективных малых котельных, выбросы которых, удельные выбросы, существенно, на порядок величины зачастую, превышают выбросы станций. И для того, чтобы такую амбициозную программу предлагать, мы сами, конечно, должны соответствовать наилучшим стандартам, поэтому для нас очень важно как можно быстрее начать и завершить эту работу", — отметил генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

Еще среди основных загрязнителей — крупные металлургические предприятия, автомобили и печи частного сектора. Все вместе они делают в безветренную погоду Красноярск одним из самых грязных городов в России.

Режим неблагоприятных метеоусловий жители Красноярска называют "черным небом". В такие дни над городом висит серый купол, видимость не превышает сотни метров, а в воздухе хорошо ощущается запах ядовитых выбросов.

Чтобы забыть о "черном небе" модернизацию должны провести все, кто загрязняет городской воздух. Для этого в Красноярске приступили к разработке глобальной экологической программы

"Это вообще-то уникальные работы, которые не выполнялись у нас в стране несколько десятков лет, и в этом смысле реконструкция данной ТЭЦ является таким революционным событием", — полагает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Следить за экологической реформой будут и ученые, которые ежедневно проверяют воздух на наличие вредных веществ. Через два года выбросов в Красноярске должно стать в несколько раз меньше.