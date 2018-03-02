Впервые в истории легкой атлетики все участники забега были дисквалифицированы

Курьезный и одновременно исторический момент произошел во время отборочного забега у мужчин на дистанции 400 метров на чемпионате мира в помещении. Турнир проходит в английском Бирмингеме.

Сначала был дисквалифицирован бронзовый призер чемпионата мира-2017 катарец Абдалела Харун, допустивший фальстарт. Затем четверо оставшихся участников забега стартовали успешно и пробежали дистанцию, сообщает "Спорт-экспресс". Однако после финиша судьи вынесли вердикт о дисквалификации всех спринтеров, так как во время забега все четверо вышли за пределы своих дорожек.

Международная ассоциация федераций легкой атлетики уже назвала данную ситуацию беспрецедентной, а затем подтвердила информацию, что такой инцидент на крупных соревнованиях произошел впервые в истории данного вида спорта.