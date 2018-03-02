99-летний австралиец установил мировой рекорд по плаванию

99-летний гражданин Австралии Джордж Коронс установил мировой рекорд по плаванию в возрастной категории 100-104 года. Пенсионера допустили к участию в соревновании, так как в апреле ему исполнится 100 лет. Коронс проплыл 50 метров вольным стилем за 56 секунд, на 35 секунд побив рекорд 2014 года, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Пловец признался, что в восторге от своего достижения. По словам Коронса, чтобы подготовиться к заплыву, он плавал три раза в неделю, а также ходил в тренажерный зал.

Интересно, что соревнования устроили специально для Корнса: он был единственным участником заплыва.

Третьего марта Коронс попытается установить еще один рекорд. Для этого он должен будет проплыть 100 метров быстрее, чем за 3 минуты 23 секунды.