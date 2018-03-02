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Послание Федеральному Собранию 1 час назад

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2 марта 201820:49 Дмитрий Мельников

Где протек западный зонтик: глобальная ПРО США больше не панацея

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В Послании Федеральному Собранию президент Путин рассказал о новейших видах стратегического оружия, которое появилось у России. Это оружие, по сути, восстанавливает баланс сил в мире, делая американскую систему ПРО бессмысленной и бесполезной. Ракеты все-таки оказались умнее противоракет, а американские стратеги заволновались.

Более тысячи ракет-перехватчиков, 5 крейсеров, 30 эсминцев, группировка космических спутников глобальной системы ПРО Соединенных Штатов, по сути, превращаются в архаику стоимостью триллионы долларов. "Новая реальность" военной-политической конфигурации в мире началась с постановкой Россией на боевое дежурство принципиально новых видов стратегических вооружений, представленных накануне верховным главнокомандующим.

"Растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, — подчеркнул Путин в своем Послании. — А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось!"

После аплодисментов в зале Путин продолжил:

"Теперь нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что все, что мною было сегодня сказано, это не блеф, а это не блеф, поверьте. Подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее, прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется "Планета Земля".

Ответной мерой России на разрушенный Вашингтоном ядерный паритет стала прежде всего новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Дальность полета и боевая нагрузка комплекса сейчас не имеет аналогов в мире. И если до последнего времени траектория полета российских ракет могла пролегать только через Северный полюс, то "Сармат" способен донести заряд до цели и с противоположного направления, где системы ПРО у потенциального противника нет в принципе.

"Северное направление закрыто, по возможности, системами противоракетной обороны США, а южное – никак. То есть, эта траектория вообще никак не закрыта! И США нужно менять очень много в своих военных планах, и в своих финансовых планах", — подчеркивает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Небаллистическая траектория полета, которую невозможно посчитать и предугадать, и неограниченная межконтинентальная дальность — два фактора, которые делают неуязвимой новую крылатую ракету, название которой еще только предстоит дать.

Ядерная энергоустановка — революционное и прорывное решение, позволяет ракете находиться и маневрировать в воздухе дольше всех известных ныне систем перехвата. Теоретически ракета способна совершить несколько витков вокруг Земного шара и нанести удар спустя неограниченное после запуска время.

"Крылатая ракета, оснащенная ядерной энергетической установкой с практически неограниченной дальностью полета, которая может зайти на территорию, прикрытую системой ПРО, грубо говоря, с заднего хода", — рассказывает об этом вооружении член экспертного совета Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

Третья фаза развертывания американской глобальной системы ПРО, по плану американской администрации, должна быть завершена уже в этом 2018 году. Она подразумевает подключение уже самых ближайших соседей России — Польши и Румынии. С востока ракетные комплексы США уже стоят в Японии и Южной Корее. По плану Вашингтона, финальная четвертая фаза должна завершиться к 2021 году, когда кроме ракет-перехватчиков в Европе на боевом дежурстве, как рассчитывало американское командование, будут стоять корабли Aegis в Средиземном, Северном, а возможно в Черном и Баренцевом морях.

Новые типы российских вооружений, уверены эксперты, вынудят США начать переосмысливать сам принцип глобальной ПРО. Однако противопоставить гиперзвуковым комплексам в обозримой перспективе нечего. Аэробаллистическая ракета "Кинжал" на базе перехватчика МиГ-31 в течении секунд преодолевает расстояние в 2 тысячи километров.

"Пуск самой ракеты осуществляется вне зоны поражения ЗРС вероятного противника. Может поражать корабли, наземные объекты противника, командные пункты, узлы связи склады с вооружением и боеприпасами", — рассказывает об этом вооружении военный эксперт Михаил Ходоренок.

Еще один гиперзвуковой стратегический комплекс "Авангард", точный облик которого еще долго останется тайной, на околокосмическую высоту выводится ракетой-носителем, после чего со скорость около 21 тысячи километров в час фактически обрушивается на противника. "Авангард" полностью управляем и может на полном ходу менять траекторию движения.

"Создание боевого планирующего блока "Авангард", обладающего сверхзвуковой скоростью, это крупный технологический прорыв. Ни США, ни Китаю не удалось довести свои гиперзвуковые системы до работоспособного состоянии. Обычно у них боевые блоки сгорают всего-навсего через несколько десятков секунд полета в плотных слоях атмосферы", — отмечает Михаил Ходоренок.

Океанская целевая система — по сути, беспилотная подводная лодка. Она также приводится в движение компактным атомным реактором и может нести как ядерное, так и обычное вооружение. Теоретически она может длительное время находиться в спящем режиме в любой точке и быть активированной при возникновении угрозы.

"Глубины океана — это фактически такой же космос. И вот Россия как раз вовремя обратила внимание на это. И вот это как раз и есть ассиметричный ответ. Американцы попали в пикантное положение. Сейчас их авианосная группы фактически беззащитна. Если это будет тактический ядерный заряд — этой авианосной группе конец", — констатирует директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Одна из самых секретных разработок представленных накануне — лазерное оружие.

"Российским инженерам удалось решить сложнейшую задачу энергообеспечения наземного комплекса, целью которого станут беспилотные летательные аппараты", — поясняет член экспертного совета Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

Это уже так называемое "оружие на новых физических принципах", которое кроме наземного базирования, способно располагаться на кораблях и самолетах.

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