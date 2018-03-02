Террористы обстреляли российский центр по примирению сторон в Сирии

Российский центр по примирению враждующих сторон в Дамаске попал под огонь, который вели боевики.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщил его начальник генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, террористы четвертый день не прекращают обстрелы и срывают гуманитарные паузы в районе Восточной Гуты. За сутки они открывали огонь больше 10 раз. Боевики не дают мирным жителям выйти из окружения.

По российской информации, в ближайшие дни они готовят провокации с химическим вооружением, вину на которые хотят затем переложить на официальный Дамаск.