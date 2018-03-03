"Мятый пар": американской ПРО не по зубам новые российские ракеты

В ночи случился созвон президента США, Франции и канцлера Германии. До этого в Пентагоне говорили, что, мол, в заявлении Путина о появлении у Москвы нового стратегического оружия нет ничего удивительного. Но уже сам этот созвон между Вашингтоном, Парижем и Берлином доказывает: удивились. И еще как.

Понятно, что публично Соединенные Штаты никогда не признают ошибочность своего предыдущего курса на выход из договора о ПРО и последовательном игнорировании всех российских возражений и предложений. Как бы то ни было, на этом этапе, наверное, еще только предстоит осмыслить все самые разные следствия той части ежегодного послания президента России, где он обнародовал данные о новых системах российского оружия. Осмыслим? Мы говорили о "новой игре". На самом деле, не до игр.

Из очевидного. Приведенные Путиным тактико-технические характеристики новых стратегических ракет и подводных дронов, означают изменения, подобные тем, что были при замене дисковых телефонов со шнуром к смартфонам и планшетам. Это — настоящая научно-техническая революция. Да, как отметил сегодня военно-политический источник агентства "Интерфакс", у США уже есть 400 развернутых противоракет. Но теперь, получается, что это "мятый пар". Новые российские ракеты новой ПРО США уже не перехватить.

Кстати сказать, американцам трудно будет признать и собственную близорукость. Ведь после сегодняшнего заявления все того же военно-политического источника, журналисты поняли: еще в 2007 году были специально сделаны утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат". А на Западе специалисты это явно проморгали. Иначе, откуда все эти сегодняшние экстренные созвоны между Вашингтоном, Берлином и Парижем?

Еще в скобках заметим, в плане стратегического сдвига, это ведь чуть ли не впервые с 1945 года, когда не Москва будет догонять Вашингтон, а Вашингтон Москву. Поняв это первым из всех, Путин, завершив рассказ о технической стороне вопроса, первым и сделал вполне конкретное политическое предложение.

"Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть, и это очень важно, растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку, эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире. Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации. Мы всегда вам об этом говорили, все эти предложения остаются в силе, Россия к этому готова".

После этого заявления прошло двое суток. Запад, как мы видели, все еще собирается с мыслями. А вс тот же военно-дипломатический источник уже сегодня ход такой мысли подсказал: "Западным партнерам с учетом разработанных Россией новейших вооружений надо садиться за стол переговоров и договариваться с ней о всеобъемлющей безопасности".

Что еще? Да, мы и сами в последние несколько минут периодически переходили на почти военную терминологию. И все же, мы не согласимся с теми нашими коллегами и политиками, кто жаждет возвращения к тотальному противостоянию, к новой "гонке вооружений".

Мы же помним, как такая "гонка вооружений" буквально обескровила советскую экономику. Зачем и кому это нужно? Но, собственно, уже понятно, что на этот раз все по-другому. Естественно, и нынешние работы стоили денег. Но, как следует из слов Путина, эти работы уже завершены.

В частности, как стало известно нашей программе, двигатель для "Авангарда" уже запущены в серию, а "Кинжалы", как сообщил тот самый военно-политический источник, уже поступили в войска. Но вы заметили, чтобы это поколебало российскую экономику? Да нет, напротив, бюджет сбалансирован, инфляция — рекордно низкая, рубль — укрепляется. Ну, и, конечно, не менее интересно то, как эти работы удалось сохранить в секрете.

В кулуарах Послания мы обратились к тем членам Государственного совета, которые не понаслышке знают о том, как работают вооруженные силы, "оборонка" и, естественно, спецслужбы.

По мнению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, он испытал гордость за страну: "Мы показали всему миру, что с нами шутить нельзя. Мы были, есть и будем".

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сам бывший военный, не стал скрывать, что и для него многое из услышанного стало откровением.

- У меня к вам вопрос, прежде всего, как к военному человеку. Вот сегодня, когда началась вторая часть выступления Путина, и стали графики с этими летающими ракетами, вы своим глазам верили, даже будучи военным?

- Ну, во-первых, я честно хочу сказать вам, что некоторые образцы, те, которые сегодня показали, я видел воочию, видел живьем и непосредственно находился на полигоне, где это испытывалось, — говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- По старой службе?

- По старой службе, совершенно верно, в Министерстве обороны. Но я четко знал, на 10 утра это была совершенно секретная информация.

- На сегодня на 10 утра?

- На сегодня, это была секретная информация, "совсекретно". У нас есть высокотехнологичное оружие, которое даст возможность нанести ответный удар любому агрессору в любой точке мира. Президент четко подчеркнул, что он не угрожает, наша страна никому не угрожает, но у нас есть вооружение, которое нас полностью защитит.

- Ну и тулякам от этого работы прибавилось, да ведь?

- Ну, и это тоже. И самое главное, это дает всем понять, и нашей общественности, интеллигенции, нашей науке, менеджерам, управленцам, бизнесу сосредоточиться на своих внутренних проблемах, которых у нас достаточно.

Вы слышали? Один за другим губернаторы говорили нам сейчас: коли оборона теперь в порядке, можно спокойно заняться внутрироссийской повесткой.

Для полноты картины, заметим, официально Запад отреагировал на слова Путина так, как мы уже слышали. Но, во-первых, это пока такая реакция. На самом деле, мы явно стоим на пороге качественно нового этапа в отношениях. Во-вторых, отставные "западники" логику Путина уже признали. Вот отрывок из очень интересного эфира американской телекомпании CNN.

- А вам не кажется, что это США косвенно создали нынешнюю ситуацию? Как мы помним, это мы почти 20 лет назад вышли из договора по ПРО, после чего начали установку противоракетных систем в Европе, что Россия всегда воспринимала как враждебный шаг? Иными словами, не привели ли те действия США к таким контр-действиям со стороны России?

- У этой точки зрения существуют понятные аргументы, и я не раз слышал их от своих российских коллег. Разумеется, если вы россиянин, особенно, если вы — господин Путин, то, да, вы чувствуете, что Запад и, в частности, США продвигаются к вашим границам. Но если вы представляете западный мир, то вы ощущаете попытки России дестабилизировать работу ваших институтов. Безусловно, понять можно и тех, и других.

То есть, во второй части ответа генерал сделал реверанс и политикам. Но в первой части, по существу, признал: у России — есть логика.