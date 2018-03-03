Непогода нарушила работу аэропорта Ростова-на-Дону

Из-за погодных условий в аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону задерживаются на вылет и прилет девять авиарейсов. Причина — ледяной дождь и сильный ветер.

Официальный представитель воздушной гавани уточнила, что на прилет задерживаются шесть рейсов — из Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Москвы и Худжанда, на вылет — три рейса — в Санкт-Петербург, Москву и Худжанд.

В настоящее время в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий – мокрого снега, гололеда и сильного ветра — введены ограничения для движения пассажирского транспорта на восьми автодорогах, в том числе, на федеральной трассе М4 "Дон", сообщает "Интерфакс".