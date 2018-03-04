Минобороны решило возродить редкую военную специализацию водолазов-глубоководников

Подготовкой акванавтов занимается петербургский НИИ "Спасания и подводных технологий ВМФ" в городе Ломоносове. Осенью прошлого года наши водолазы покорили глубину 317 метров. Теперь их задача преодолеть спуск в 400 метров.

Стальные нервы, крепкое здоровье и знание четырёхсот пунктов инструкций при экстремальных ситуациях. Пожалуй, главные качества хорошего акванавта. Тренировки в барокамерах НИИ спасания и подводных технологий мало чем отличаются от спусков на реальную глубину. Условия, ощущения, риски — те же самые.

100, 150 метров, 200. Акванавтам на тренировках создают условия аналогичные тем, что они испытывают при прохождении компрессии и декомпрессии в море. Постепенно. Мичман Андрей Емельянов осенью прошлого года участвовал в погружении на глубину 317 метров. Спуск продолжался целые сутки, и еще 17 дней ему с командой пришлось провести в чреве тесной барокамеры.

Использование нормобарических скафандров помогает акванавтам в спасении подводников или ремонте оборудования на глубине до 400 метров. Вскоре, говорят специалисты, роботы возьмут на себя все функции водолазов. А пока рисковать и преодолевать свой страх приходится людям.

Группу военных акванавтов будут тренировать в НИИ спасания и подводных технологий в течение года. На покорение глубинной отметки в 400 метров они отправятся осенью. Спуск состоится в Тихом океане с борта спасательного судна "Игорь Белоусов".