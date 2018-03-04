Сенсация: качество нефти с нового месторождения в ХМАО превышает марку Brent

Россия начинает освоение нового месторождения нефти — Баженовская свита в Ханты-Мансийском округе Сибири. Нефти там много и она самого лучшего качества. Этим углеводородам 145 миллионов лет. Открыли скопление в середине прошлого века, но тогда не было еще технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти. Сейчас они появились как результат кооперации компании "Газпромнефть" и ученых Москвы, Петербурга и Зауралья.

Бурение на новом Пальяновском месторождении не останавливается даже в 40-градусные морозы. И хотя каждый шаг рабочих контролирует автоматика, самые ответственные операции для точности и надежности только вручную.

Как бы брутально ни выглядела буровая установка, работа у нефтяников ювелирная. Например, длина одной такой секции рабочего инструмента — 25 метров, а попасть нужно в нефтеносный слой толщиной всего 10 метров.

Задача геологов — ввести бур точно в Баженовскую свиту. Так называют нефтеносное месторождение в Западной Сибири площадью больше, чем весь Ханты-Мансийский автономный округ. На глубине порядка трех километров богатейшие запасы полезных ископаемых. По оценкам ученых, более 100 миллиардов тонн нефти. Бурить такую породу можно лишь горизонтально именно из-за тонкости нефтяного слоя.

"Несмотря на то, что нефть действительно трудно извлекается, по качеству эта нефть практически идеальная. Это легкая и качественная нефть. Нам удалось реализовать полный цикл технологий по добыче нефти из Баженовской свиты. То есть, мы применили отечественные технологии, было использовано отечественное оборудование и работали отечественные подрядчики", — говорит председатель правления ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков.

Баженовские залежи открыты еще полвека назад. Долгое время нефтяные компании трудными запасами черного золота не интересовались: не было эффективной технологии добычи. В поиске новых решений в Сибирь поехали молодые специалисты со всей страны. Руслан из Петербурга.

"Ханты-Мансийск — очень благоустроенный город, где очень активно развивается спорт, очень активно развивается культура. Даже после Петербурга", — говорит геолог Руслан Фазиев.

Кристофер Ламберт, бессмертный "горец", прилетел в Ханты-Мансийск вместе с другими звездами кино на международный фестиваль, который проходит в эти дни при поддержке нефтяников. А накануне добывающая компания начала заселять новый квартал, построенный для специалистов, которые приедут в Югорский край осваивать месторождения Баженовской свиты.

"Мы получим бюджетный эффект до 2025 года — около 27 миллиардов рублей. Будут сформированы уникальные для нашего государства концентрации инвестиций и инноваций. Для нашего региона, основного нефтяного региона Российской Федерации, это то, что нужно по жизненным показаниям", — говорит губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Кроме очевидной выгоды от добычи углеводородов и нового слова в инженерных технологиях, разработка Баженовской свиты — это прорыв в археологии.

На глубине трех километров были обнаружены эти перламутровые раковины улиток, которые жили в меловом периоде — от 65 до 145 миллионов лет назад. К тому же периоду относится и эта очень твердая бурая порода. Это и есть та самая Баженовская свита, из которой теперь под высочайшим давлением добывают нефть.

Качество уже добытой нефти с Пальяновского месторождения — настоящая сенсация. Содержание серы и других бесполезных примесей настолько низкое, что нефть из Бажена превосходит и известный российский стандарт Urals, и североморскую марку Brent.

"Баженовская нефть на свету чёрного цвета, и не скажешь, что она как-то отличается. А при ультрафиолете она уже приобретает такой белый, желтоватый цвет. Сразу видно, что нефть легкая", — говорит геолог Артур Махмутов.

И все же баженовская нефть очень трудная. Добывать ее приходится практически из камня.

"Представьте себе бетонные плиты на улице. Вот эта порода в 10 раз плотнее, чем бетонная плита. И через нее мы пытаемся заставить нефть двигаться", — говорит директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы ПАО "Газпромнефть" Алексей Вашкевич.

Главная цель инженеров и ученых — такой технологический уровень, чтобы добыча баженовской нефти была экономически привлекательной. При нынешних ценах на нефть российские ноу-хау позволили начать на Пальяновском месторождении бурение не для разведки, а именно для добычи трудной нефти.

"Закачка воды под давлением с пропаном. Давление в районе до 600 атмосфер. Если пластовое давление будет высокое, мы на устье получим фонтанирующий приток нефти со скважины", — говорит начальник комплексного участка Айрат Ибрагимов.

Первый баженовский фонтан ждут этой весной. А к лету на Пальяновском месторождении планируют обустроить две буровые и более десятка нефтяных скважин.