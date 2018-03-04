Сенсация: качество нефти с нового месторождения в ХМАО превышает марку Brent

Сенсация: качество нефти с нового месторождения в ХМАО превышает марку BrentЧитайте нас в Telegram
Россия начинает освоение нового месторождения нефти — Баженовская свита в Ханты-Мансийском округе Сибири. Нефти там много и она самого лучшего качества. Этим углеводородам 145 миллионов лет. Открыли скопление в середине прошлого века, но тогда не было еще технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти. Сейчас они появились как результат кооперации компании "Газпромнефть" и ученых Москвы, Петербурга и Зауралья.
Бурение на новом Пальяновском месторождении не останавливается даже в 40-градусные морозы. И хотя каждый шаг рабочих контролирует автоматика, самые ответственные операции для точности и надежности только вручную.
Как бы брутально ни выглядела буровая установка, работа у нефтяников ювелирная. Например, длина одной такой секции рабочего инструмента — 25 метров, а попасть нужно в нефтеносный слой толщиной всего 10 метров.
Задача геологов — ввести бур точно в Баженовскую свиту. Так называют нефтеносное месторождение в Западной Сибири площадью больше, чем весь Ханты-Мансийский автономный округ. На глубине порядка трех километров богатейшие запасы полезных ископаемых. По оценкам ученых, более 100 миллиардов тонн нефти. Бурить такую породу можно лишь горизонтально именно из-за тонкости нефтяного слоя.
"Несмотря на то, что нефть действительно трудно извлекается, по качеству эта нефть практически идеальная. Это легкая и качественная нефть. Нам удалось реализовать полный цикл технологий по добыче нефти из Баженовской свиты. То есть, мы применили отечественные технологии, было использовано отечественное оборудование и работали отечественные подрядчики", — говорит председатель правления ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков.
Баженовские залежи открыты еще полвека назад. Долгое время нефтяные компании трудными запасами черного золота не интересовались: не было эффективной технологии добычи. В поиске новых решений в Сибирь поехали молодые специалисты со всей страны. Руслан из Петербурга.
"Ханты-Мансийск — очень благоустроенный город, где очень активно развивается спорт, очень активно развивается культура. Даже после Петербурга", — говорит геолог Руслан Фазиев.
Кристофер Ламберт, бессмертный "горец", прилетел в Ханты-Мансийск вместе с другими звездами кино на международный фестиваль, который проходит в эти дни при поддержке нефтяников. А накануне добывающая компания начала заселять новый квартал, построенный для специалистов, которые приедут в Югорский край осваивать месторождения Баженовской свиты.
"Мы получим бюджетный эффект до 2025 года — около 27 миллиардов рублей. Будут сформированы уникальные для нашего государства концентрации инвестиций и инноваций. Для нашего региона, основного нефтяного региона Российской Федерации, это то, что нужно по жизненным показаниям", — говорит губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.
Кроме очевидной выгоды от добычи углеводородов и нового слова в инженерных технологиях, разработка Баженовской свиты — это прорыв в археологии.
На глубине трех километров были обнаружены эти перламутровые раковины улиток, которые жили в меловом периоде — от 65 до 145 миллионов лет назад. К тому же периоду относится и эта очень твердая бурая порода. Это и есть та самая Баженовская свита, из которой теперь под высочайшим давлением добывают нефть.
Качество уже добытой нефти с Пальяновского месторождения — настоящая сенсация. Содержание серы и других бесполезных примесей настолько низкое, что нефть из Бажена превосходит и известный российский стандарт Urals, и североморскую марку Brent.
"Баженовская нефть на свету чёрного цвета, и не скажешь, что она как-то отличается. А при ультрафиолете она уже приобретает такой белый, желтоватый цвет. Сразу видно, что нефть легкая", — говорит геолог Артур Махмутов.
И все же баженовская нефть очень трудная. Добывать ее приходится практически из камня.
"Представьте себе бетонные плиты на улице. Вот эта порода в 10 раз плотнее, чем бетонная плита. И через нее мы пытаемся заставить нефть двигаться", — говорит директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы ПАО "Газпромнефть" Алексей Вашкевич.
Главная цель инженеров и ученых — такой технологический уровень, чтобы добыча баженовской нефти была экономически привлекательной. При нынешних ценах на нефть российские ноу-хау позволили начать на Пальяновском месторождении бурение не для разведки, а именно для добычи трудной нефти.
"Закачка воды под давлением с пропаном. Давление в районе до 600 атмосфер. Если пластовое давление будет высокое, мы на устье получим фонтанирующий приток нефти со скважины", — говорит начальник комплексного участка Айрат Ибрагимов.
Первый баженовский фонтан ждут этой весной. А к лету на Пальяновском месторождении планируют обустроить две буровые и более десятка нефтяных скважин.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Собчак облили водой "за Жириновского"
- БГ в реанимации: семья рок-легенды просит ее не беспокоить
- Танк на "Бумеранге": новая российская разработка
- Метеор над Екатеринбургом сняли на видео
- Берлускони атаковала обнаженная феминистка
Самое читаемое
-
Падение снега на женщин и ребенка попало на видео
- Снятый со всех спектаклей Домогаров объявил об уходе из театра
- "Мятый пар": американской ПРО не по зубам новые российские ракеты
- Волкер призвал ликвидировать ДНР и ЛНР
- Эстонский премьер о разыгрывании "русской карты": с этим надо кончать
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Porsche Panamera
- Первый обзор новейшего фургона Mercedes-Benz Sprinter
- Названы российские цены на новый пикап Mercedes-Benz
- Появится пикап, которому разрешено ездить по всей Москве
- В России варварски крадут колеса с автомобилей Lada Vesta
Экономика
-
Трамп, Пауэлл и другие проблемы рынка акций США
- Почему сделка ОПЕК больше никому не интересна?
- Ученые РФ предложили создать в Арктике холодильники
- В РФ создали устройство для связи сквозь стены
- Трамп: США введут пошлины на импорт стали и алюминия
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Как избежать сезонных капризов щитовидной железы?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
Вести в 20.00
-
Где протек западный зонтик
- Скандал вокруг семьи Спартака Мишулина: результаты ДНК могут быть ошибкой
- Двойников царей и вождей заставят платить налоги
Москва 24
-
Московские пожарные сгорели заживо, выведя из огня 12 человек
- Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине
- Сотрудник ВШЭ записал видеообращение перед смертью
- Врачи оценивают состояние Валерия Гаркалина как тяжелое
- Потерпевшая рассказала о спасении из горящей квартиры на севере Москвы
Вести.Hi-tech
-
Nokia воскресила телефон из "Матрицы"
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
Вести-Москва
-
Для футбольных болельщиков готовят спортивных матрешек и "Гждуна"
- В Москву привезли "Сокровища Пальмиры"
- Сноуборд, лыжная гонка и весна в оранжереях: выходные в столице
- Город готовится к весне: в теплицах - миллионы тюльпанов и роз
- Третьяковка ждет аншлага на выставке Василия Верещагина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Чем чревато заявление Трампа о видеоиграх
- 10 культовых личностей игропрома
- В познавательном режиме Assassin's Creed: Origins "срам" решили прикрыть
- ООН из Civilization внутри реальной ООН оказалась фейком
- Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия
Наука
-
Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа
- Склонен ли человек к потере памяти? Об этом расскажут его глаза
- Трёхмерные модели позволили биофизикам заглянуть вглубь морщин
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
Телеканал "Культура"
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира