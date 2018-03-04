Голого любителя порно связали в самолете во время полета

В Бангладеш сотрудники службы безопасности аэропорта Дакки задержали пассажира лайнера авиакомпании Malindo Air, только что прилетевшего из Малайзии. Причиной стало непристойное поведение 20-летнего молодого человека: во время полета он смотрел порнографию, ходил по салону голым и напал на стюардессу.

Инцидент произошел накануне на борту рейса Куала-Лумпур — Дакка. "Члены экипажа последовали стандартной процедуре и ограничили передвижение пассажира", — заявила авиакомпания. По данным газеты The Star, авиадебошир — 20-летний студент из университета малайзийского города Сайберджая.