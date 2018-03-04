Террористы из минометов обстреляли сирийский медпункт

В Восточной Гуте боевики обстреляли из минометов медицинский пункт у соседней деревни. Об этом сообщил официальный представитель Центра по примирению враждующих сторон Владимир Золотухин. По его словам, неподалеку от комплекса разорвались шесть мин. Пострадавших нет. Что касается работы гуманитарных коридоров для вывода мирного населения, боевики по-прежнему не дают людям покинуть пригород Дамаска.

Бандгруппы укрепляют свои позиции в жилых домах и скрываются за спинами стариков, женщин и детей, а на время гуманитарных пауз экстремисты ввели в городе комендантский час. Золотухин подчеркнул, что эти действия российская сторона расценивает как военные преступления, передает "Россия 24".