В ДТП на трассе "Дон" в Подмосковье попали 17 машин

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Подмосковье в воскресенье произошло сразу несколько аварий, в которые попали 17 машин. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на разных участках автотрассы произошло три-четыре ДТП с участием в общей сложности 17 автомобилей. В причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, автоаварии случились из-за масштабного снегопада, который "накрыл" Московский регион.