На Майдане опять кровь

Киев. Центр города. Прямо у стен Верховной Рады. Мороз. По колено нечищенного снега. И горячая кровь на нем. Это уже не политика. Это горе.

Полиция разгоняет очередной "самостийный майдан". Люди уже рычат. Потом будут отчеты об увечьях и черепно-мозговых травмах. Сбившиеся в кучу, отчаянно и безнадежно, без всякой американской и вообще внешней поддержки протестуют против Петра Порошенко.

В кресло президента страны он взгромоздился в результате опять же кровавого госпереворота, расстрела своих же людей на Евромайдане четыре года назад. В результате на Украине нищета и гражданская война. Рейтинг Порошенко где-то 7 процентов. Но Порошенко у власти. И продолжает править.

Тем временем Европа стыдливо обо всем этом молчит. Сама уже деньгами не помогает. Зато хочет, чтобы Москва вновь спонсировала Киев. Так, на этой неделе Стокгольмский арбитраж принял решение относительно транзита российского газа через Украину, по которому в итоге "Газпром" остался должен "Нафтогазу" два с половиной миллиарда долларов. Глава "Газпрома" Алексей Миллер не согласился в резкой форме: "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действий контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным".

Речь идет о контрактах с Украиной на поставки российского газа и тразит. Процедура их расторжения в том же Стокгольмском арбитраже уже начата. Контрактами это, как норма, всегда предусмотрено. Процесс может занять год, но точно "Газпром" действует в своем праве. Параллельно "Газпром" уже отказался возобновить поставки газа на Украину с 1 марта. Как заявлено, предоплата Киеву возвращена.