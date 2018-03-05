Госдеп США не смог потратить деньги, выделенные "на противодействие Москве"

120 миллионов долларов, выделенные на борьбу с так называемым "информационным влиянием" России, госдепартамент США так и не потратил. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на издание New York Times.

По информации журналистов, эти деньги еще в конце 2016 года выделили на противодействие Москве. Но, как выяснилось, в американском спецподразделении — центре глобального взаимодействия – не оказалось ни одного аналитика, владеющего русским языком. Также руководству структуры не удалось найти технических специалистов, которые могли бы отследить действия России в киберпространстве.

В связи с этим госсекретарь США Рекс Тиллерсон усомнился в способности госдепа разумно расходовать средства.