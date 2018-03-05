Люди в обмен на еду: боевики в Восточной Гуте назвали условия действия гумпаузы

В Восточой Гуте боевики пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь. Седьмая по счету гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в понедельник в 09:00 по местному времени (10:00 по московскому времени) и продлится пять часов.

Гуманитарный конвой Красного полумесяца планирует въехать в Восточную Гуту сегодня. 45 грузовиков и мобильный госпиталь выстроились у пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Грузовики везут продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Всего 247 тонн.

Как сообщает "Интерфакс", передача груза должна состояться при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон. Он обеспечивает безопасность прохождения колонны.