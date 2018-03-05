Глава российского МИД отправляется в африканское турне

Глава российского МИД отправляется в африканское турнеЧитайте нас в Telegram
В понедельник начинается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в пять африканских стран – Анголу, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эфиопию, передает РИА Новости.
Поездка нацелена на дальнейшее наращивание различных связей, поиск направлений совместного приложения усилий в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, рассказал Лавров в интервью журналу "Hommes d"Afrique".
Министр напомнил, что РФ проводит многовекторный внешнеполитический курс, африканское же направление находится в числе ее приоритетов.
Москва придает большое значение укреплению связей с африканскими организациями, в первую очередь, с Африканским союзом, подчеркнул Лавров. Он также сообщил, что планирует встретиться с председателем комиссии организации Муссой Факи Махаматом.
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