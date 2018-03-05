В дублинском аэропорту спасли замерзшего зайчонка. Видео

В дублинском аэропорту спасли замерзшего зайчонка. ВидеоЧитайте нас в Telegram
Сотрудники дублинского аэропорта обнаружили во время сильного шторма зайчонка, пробравшегося на взлетную полосу. Малыша, которого нашла служебная собака, назвали Эммой в честь сильного шторма, который на днях обрушился на Британские острова, сообщает Fox News.
В настоящий момент Эмму откармливают и отогревают. А присматривает за ней собака Лу, нашедшая зайчонка.
Hareport update: rescued hare Emma safe, warm and well this morning with Lou, one half of the K9 team who found her. #HareEmma pic.twitter.com/yBq1irvX8B— Dublin Airport (@DublinAirport) 4 марта 2018 г.
Hareport Latest — Emma the baby hare is thriving. Here she is enjoying her first feed after being rescued @DublinAirport. We'll release her back into the wild as soon as she's ready. #HareEmma #DublinHareport pic.twitter.com/Xj7QWfBbaT— Dublin Airport (@DublinAirport) 4 марта 2018 г.
Hareport News: In response to the many queries we've received, hare Emma continues to thrive. Specialist advice has been received on her care & she's gaining weight. She's blissfully unaware of her global fame. #HareEmma pic.twitter.com/448dwU9q9J— Dublin Airport (@DublinAirport) 5 марта 2018 г.
Когда погода улучшится, малыша отпустят на волю.
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