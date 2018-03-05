Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли гуманитарный конвой в Восточной Гуте

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) усиливают обстрелы Дамаска и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин. Такие данные приводит российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как отмечается в сообщении, несмотря на ежедневные "гуманитарные паузы", введенные по инициативе российской стороны в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2401, незаконные вооруженные формирования усиливают обстрелы Дамаска и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин.

В понедельник, 5 марта, в 10:00 боевики обстреляли из минометов госпиталь Тишрин в районе Дахият Аль-Ассад. Обстрел велся со стороны города Дума с территории, которая подконтрольна группировке "Джейш Аль-Ислам" (запрещена в РФ).

В центре заявляют, что террористы блокируют мирных жителей Восточной Гуты и используют их в качестве живого щита.

Российские военные пообещали, что гарантируют неприкосновенность боевикам, которые решат уйти из Восточной Гуты. Начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко подчеркнул, что боевикам и их семьям будет гарантирован безопасный выход из Восточной Гуты. Для этого будет обеспечена охрана по всему маршруту движения и предоставлен необходимый транспорт.