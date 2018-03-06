Ракета Илона Маска вывела на орбиту самый тяжелый для себя спутник

С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9. Она выводит на орбиту испанский спутник связи Hispasat 30W-6. Старт ракеты планировался на конец февраля, но был отложен на март по техническим причинам.

Глава компании SpaceX Илон Маск отметил, что испанский спутник станет самым тяжелым грузом, который когда-либо его ракета Falcon 9 вывела на геостационарную орбиту. Спутник массой 6 тонн и размером с микроавтобус предназначен для передачи телесигнала, а также для обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке, сообщает РИА Новости. Спутник заменит своего предшественника на орбите, который работает с 2002 года.

Для ракеты Falcon 9 – это 50-й старт. 22 февраля 2018 года SpaceX вывела с ее помощью аналогичной ракеты на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat и еще два аппарата обеспечения доступа к интернету. PAZ изготовлен европейским консорциумом Airbus. Он будет использоваться для нужд картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных и земельных ресурсов.