До начала чемпионата мира по футболу осталось 100 дней

До начала чемпионата мира по футболу в России остается ровно 100 дней. В 11 городах, которые примут матчи турнира, запланированы различные торжественные мероприятия, посвященные значимой дате. Везде будут организованы концерты, выставки и прочие праздничные акции.

Отмечать круглые символические даты до начала крупных турниров, особенно когда речь идет о чемпионате мира по футболу, — это хорошая традиция. Сегодня в России преодолеют символическую отметку. Ровно 100 дней остается до начала чемпионата мира.

В Москве основные торжества пройдут на территории ВДНХ, куда пригласили шесть тысяч волонтеров, которые будут работать в столице до, во время и даже после чемпионата мира. А в Петербурге, например, запустят обратный отсчет до начала чемпионата мира на специальных часах на Малой Конюшенной — там во время турнира будет фан-зона.

Напомним, что матч открытия чемпионата мира по футболу пройдет в Москве в Лужниках 14 июня. Сборная России сыграет против Саудовской Аравии.

На чемпионат мира в России запрошено уже порядка 5 миллионов билетов. Идет второй этап продажи.

Важное событие также произошло на прошлой неделе в Берлине. Первому иностранному болельщику выдали паспорт болельщика, который на время чемпионате мира гостям будем заменять российскую визу.

Главное место действия чемпионата мира – это, конечно, 12 стадионов в 11 городах. Сегодня каждый из них находится в разной степени готовности. Но работы на всех объектах идут по графику. Где-то налаживают работу служб, где-то идут последние строительные, а также отделочные работы.

Казалось бы, совсем недавно отмечали на Красной площади тысячу дней до начала чемпионата мира. Это было в сентябре 2015 года. И вот уже новая дата. До начала мирового первенств в России осталось совсем немного времени.