Шойгу доложил Путину подробности катастрофы Ан-26 в Сирии

Владимир Путин получает последние данные с места крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Сейчас президент находится в Свердловской области, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, однако министр обороны Сергей Шойгу предоставил ему по телефону полный доклад..

Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также военнослужащим, которые сегодня потеряли боевых товарищей, добавил Песков.

Российский Ан-26 разбился рядом с авиабазой Хмеймим примерно в 15:00. На борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Выживших среди них нет. Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения. А специальная комиссия Министерства обороны РФ изучит все возможные причины катастрофы. Пока основная версия – техническая неисправность, так как самолет никто не обстреливал.