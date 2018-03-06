В Париже посетителю ресторана отрубили руку и сняли скальп

В Париже с посетителя ресторана сняли скальп.

Инцидент произошел в ресторане, расположенном в десятом округе Парижа. В заведение ворвались мужчины в масках. Они подбежали к одному из посетителей, отрубили ему одну руку и кисть другой и сняли скальп.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL, пострадавшим оказался 35-летний уроженец Шри-Ланки. Он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Нападавшие также являются ланкийцами. Полиция считает, что это могло быть сведением личных счетов.