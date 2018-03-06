Собчак обвинила Грудинина в обмане

Средний возраст общественного наблюдателя за нынешними президентскими выборами в Москве составляет 38 лет, большинство из будущих наблюдателей активные работающие люди — об этом сообщили в Московской городской думе. Каждый наблюдатель получит специальную памятку, в которой изложены его права и обязанности, возможные нарушения во время выборов, выдержки из избирательного законодательства.

От 300 до 500 тысяч российских туристов в день выборов будут находиться на популярных зарубежных курортах. И у всех них, как говорят в Центризбиркоме, будет возможность проголосовать. К примеру, сразу в 11 городах Турции где-то откроются избирательные участки, где-то организовано досрочное голосование. А еще в трех городах Таиланда, в Индии, на Бали, во Вьетнаме, всего — 145 стран.

Кандидаты на пост президента продолжают агитационную кампанию.

На куполе санкт-петербургского планетария — проекция о том, что кандидат Борис Титов считает проблемами страны — и предложениями, как их решать

"Мы готовим стратегию роста, которая даст возможность России даже без нефти или, не опираясь целиком только на нефть, производить многое у себя в стране, не покупать по импорту и главной силой в этом должны быть российские предприниматели — мы!"

У здания суда по интеллектуальным правам — пикет кандидата Максима Сурайкина и его сторонников. Защищать партию "Коммунисты России", как говорит ее лидер — нужно от КПРФ.

"Они считают, что существование нашей партии, то, что мы коммунисты, нарушает их коммерческие права. Это вообще чудовищно, когда люди — коммунисты, как они себя называют в КПРФ, встают на позицию вообще коммерциализации идеологии. Но видно, господа из КПРФ настолько сами коммерциализировались, настолько срослись с олигархатом, что выдвигают на всех уровнях бизнесменов крупных, хозяйственников", — негодует Сурайкин.

На павловопосадской фабрике кандидат от КПРФ изучает технологию производства знаменитых платков, предлагает выпустить специальную серию для своего совхоза и рассказывает коллективу, как, на его взгляд, менять российскую экономику.

"Национализировать все стратегические отрасли экономики — газ, нефть, природные богатства, все, что находится в государстве — все это вернуть обратно в государство. Эти деньги направить в бюджет и тогда бюджет станет совершенно другим, а из бюджета начинать платить то, что сейчас платится через пенсионный фонд, через страховые компании — то есть сделать бесплатным здравоохранение, образование", — уверен Павел Грудинин.

Ему задают вопросы про тех акционеров совхоза имени Ленина, которые называют себя обманутыми и судятся с ним. О счетах в Швейцарии, на которых — по данным Центризбиркома — 5,5 килограммов золота и более миллиона долларов.

Накануне в информационных агентствах появилось его заявление, в котором он

.

СМИ опубликовали выписку из счетов в швейцарском банке — судя по ней, на имя Павла Грудинина был оформлен счет, на котором — 174 унции золота, чья рыночная стоимость составляет примерно 230 000 долларов США.

"174 унции золота — это 5,5 килограммов! Лишь одна претензия к Павлу Николаевичу — все могут иметь миллиарды, но каждый, кто идет на государственную гражданскую службу — обязаны обо всем сообщить. И никто не допускается к государственной гражданской службе, а тем более — к посту президента, если есть имущество за границей, если нет допуска к гостайне! А лица, имеющие деньги за рубежом, не имеют допуска к гостайне", — негодовал кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский.

"Впервые у нас кандидат, за которого мы гордимся, а я не знаю, что еще обнаружит Центральная избирательная комиссия до 11 числа, когда наступит тот день, когда кандидату будет уже нельзя снимать свою кандидатуру. Поэтому меня не удивляют ни эти унции, ни какие-то там счета, Владимир Вольфович, давайте обсудим то, что нам предложили обсудить", — парировала Нина Останина, доверенное лицо Грудинина.

"Ну, мы давно сталкиваемся с лицемерием, когда кандидаты-социалисты типа Грудинина в итоге оказываются долларовыми миллиардерами и прячут свои счета. Действительно, нас всех это шокировало известие, но Грудинин врет уже не первый раз", — заявила Ксения Собчак, кандидат от партии "Гражданская инициатива".

"На завтрашнем заседании мы утвердим текст дополнительного вкладыша для нашего информационного плаката, который будет размещен на избирательных участках. Этот текст будет содержать информацию об иностранных счетах Грудинина, которую в ЦИК представил уполномоченный финансовый орган Швейцарии", — информировал общественность представитель ЦИКа Николай Булаев.

На Камчатке, Чукотке, на Таймыре и в других отдаленных российских регионах продолжается досрочное голосование. Вертолеты, вездеходы, грузовики — члены избиркомов добираются до избирателей всеми возможными способами.

200 000 российских граждан имеют право проголосовать на выборах президента России в Приднестровье. Власти непризнанной республики сегодня заявили о готовности к проведению голосования и о том, что ожидают высокую явку избирателей. В день выборов в Приднестровье откроются 24 участка.

Избирательные участки в России оборудованы уже 45 000 веб-камерами. Эксперты подчеркивают, что выборы будут одними из самых технологичных в мире. Выбрать участок для голосования можно через интернет.

"Очень удобная штука. Мы перевалили за миллион заявлений, которые поданы", — отметил Артемий Прокопенко, вице-президент "Ростелекома".

Свобода, творчество и равные возможности для каждого — вот то, на чем — по мнению Григория Явлинского, должна строиться российская экономика.

"Без этого нет двадцать первого века. Нет экономики двадцать первого века. И нет у России места в двадцать первом веке. Но мы можем это сделать! Это возможно!" – уверен кандидат от партии "Яблока".

Кандидат Сергей Бабурин сегодня подвел итоги своей большой поездки в Болгарию.

"Я убежден, что славянский вектор внешней политики России должен обретать стратегическое значение. Это вызвано не только Болгарией, это вызвано и тем, что одна из последних стран, которая не поддалась давлению по вступлению в НАТО и в Евросоюз, это Сербия".

100 000 тысяч наблюдателей планирует подготовить и направить на избирательные участки предвыборный штаб кандидата Путина. Задача — охватить все участки.

"Наша задача — провести обучение наблюдателей и по итогам обучения примем решение, кого направить", отметил Сергей Кабышев, руководитель юридической службы предвыборного штаба Путина.

Новостей предвыборной кампании с каждым днем все больше.