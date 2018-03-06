Поликлиники на колесах: медицина становится доступнее

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Послание Федеральному Собранию 3 часа назад
Поликлиники на колесах: медицина становится доступнееЧитайте нас в Telegram
Привлечь всю национальную систему здравоохранения для помощи каждому человеку. Такую задачу поставил президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. По словам президента, необходимо обеспечить действительно шаговую доступность в первичном звене медицины. Сделать так, чтобы в каждом поселке, сколько бы там ни было жителей, были организованы фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории или мобильные медицинские комплексы с современным диагностическим оборудованием. Контроль за исполнением этих задач президент в своем Послании возложил на Общероссийский народный фронт.
Вот уже три года, как в фельдшерском пункте в хакасской деревне Дехановка нет фельдшера. Крепкий дом из бруса пустует, медпункт закрыли в ходе оптимизации, без врачебной помощи остались сто человек. До райцентра транспорт не ходит, только такси.
"К врачу можно записаться по телефону, за назначением приехать, но после надо минимум десять раз на процедуры А это 200 рублей туда и обратно. Вот так, от пенсии 8 тысяч отнимите, и еще минус лекарства за свои деньги", — подсчитывает староста Дехановки Вера Сутурихина.
По данным Минздрава, около 600 населенных пунктов в России сейчас находятся вне зоны первичного медицинского обслуживания, в том числе и свердловский поселок Таватуй. "В нашей администрации нам сказали, что есть только четверть ставки, поэтому держать медика держать в нашем Таватуе нерентабельно", — говорит местная жительница Светлана Дуганова.
А в заполярном Мишукове у Елены Бадьиной и муж, и ребенок с инвалидностью. Врача посещать оба должны минимум раз в месяц, но медпункт закрыли по решению суда, так как в помещении было слишком холодно. Новый фельдшерский пункт в Мишукове обещают открыть осенью, а пока сюда дважды в неделю будет приезжать передвижная амбулатория.
Для того чтобы люди, живущие в самых отдаленных поселках не остались без медицинской помощи, существуют передвижные амбулатории. Автомобиль оснащен всем необходимым. Здесь можно померить давление, сдать анализы, сделать кардиограмму и проконсультироваться у специалистов. Это не скорая помощь, а поликлиника на колесах.
В Забайкалье поликлиника ездит по рельсам. Медицинский поезд РЖД носит имя академика Федора Углова. Курсирует без выходных. "При необходимости мы раскидываем оптико-волокно, разворачиваем аппаратуру и консультируем больного с ведущими специалистами при помощи спутниковой связи", — поясняет старшая медсестра передвижного консультативно-диагностического центра "Академик Федор Углов" Ольга Невидимова.
Электрокардиограф, который при подозрении на инфаркт у пациента транслирует данные в ближайшую больницу, — это обычная вещь для современного сельского медпункта. В деревне Углово Ленинградской области есть и новейшая медтехника, и просторные кабинеты Специалисты ведут прием два раза в неделю, фельдшер дежурит ежедневно.
Таких фельдшерско-акушерских пунктов в России не хватает. С 2000 по 2010 год в сельской местности закрыли полторы тысячи ФАПов. Взамен построили 900 новых, но этого недостаточно. "Мы твердо знаем населенные пункты, где должны быть ФАПы, а где должны быть врачебные амбулатории. Сейчас нам не хватает около 570 объектов на всю страну при наличии уже 43 тысяч. Для того чтобы их выстроить, достаточно одного года", — говорит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Задача поставлена президентом в Послании: каждый человек не менее раза в год должен иметь возможность пройти качественный профилактический осмотр. Через шесть лет смертность в трудоспособном возрасте, от сердечнососудистых заболеваний, от новообразований должна быть снижена в среднем на 20 процентов. Но для этого российской медицине нужно восстановить передний край обороны — первичная медицинская помощь должна быть в шаговой доступности.
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