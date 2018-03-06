Росавиация объявила расшифровку с Ан-148 фейком

Росавиация опровергла подлинность опубликованных ранее рядом СМИ переговоров пилотов в кабине разбившегося 11 февраля Ан-148.

Об этом ТАСС рассказал официальный представитель ведомства Сергей Извольский.

По его словам в опубликованной стенограмме не только перепутаны диалоги между командиром воздушного судна и вторым пилотом, но имеются слова и фразы, которых нет в настоящей расшифровке.

Извольский заявил, что Росавиация считает данную публикацию в СМИ неэтичной и несоответствующей требованиям и стандартам расследований летных происшествий.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 вылетел из столичного аэропорта "Домодедово" в Орск Оренбургской области. Через некоторое время обломки лайнера были найдены в Подмосковье. Все 71 человек, бывшие на его борту, погибли.

После расшифровки бортовых самописцев рухнувшего самолета специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.